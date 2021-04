Social Media – FanStickerz lancent des émojis de joueurs de football (Arsenal, Manchester City, Leeds,…) à utiliser sur WhatsApp

Leeds United, pensionnaire de Premier League, a officialisé cette semaine un partenariat avec l’application FanStickerz qui va modéliser ses joueurs sous forme d’emojis.

Dans le détail, l’application FanStickerz propose d’autres émojis de joueurs de clubs comme Arsenal, Manchester City, West Ham, Wolves ou encore les Rangers.

Ces autocollants numériques animés sont à télécharger afin d’être utilisés dans les conversations WhatsApp ou iMessage. Pour utiliser les émojis, il vous faudra posséder un compte premium à 2,29€ par mois. L’occasion pour les clubs d’empocher quelques euros en plus et de créer un nouveau point de contact avec un public connecté.

« Un pouce levé de Raphinha, Kalvin pleurant de rire, Meslier en feu, le Mic Drop de Pablo et même la célébration des buts rock & roll de Luke seront tous disponibles au cours des prochains mois », assure l’équipe dont Marcelo Bielsa, ex-coach de l’Olympique de Marseille, tient les rênes depuis 2018.

Pour cela, les fans devront télécharger l’application FanStickerz, disponible sur l’AppStore et Google Play et s’abonner aux packs de Leeds United. Les abonnés recevront un pack mensuel de 16 autocollants numériques exportables directement sur WhatsApp ou iMessage.

🔥 Your favourite #LUFC players are now available as Stickerz! Be the champion of your group chat and subscribe to receive new players and emotes each month!

— Leeds United (@LUFC) April 6, 2021