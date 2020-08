Pepsico nouveau sponsor de l’UEFA Euro Féminin et de l’UEFA Women’s Champions League jusqu’en 2025

Hier, Pepsico a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec l’UEFA concernant l’Euro Féminin et la Ligue des Champions Féminine jusqu’en 2025.

Déjà sponsor de l’UEFA Champions League masculine depuis 2015, le groupe Pepsico a décidé d’investir également le terrain du football féminin.

« PepsiCo est fière de développer et de renforcer son partenariat global avec l’UEFA pour y intégrer le football féminin de l’UEFA », a déclaré Ram Krishnan, responsable commercial Monde chez PepsiCo, dans un communiqué. « C’est un tournant très positif dans l’évolution du sport, et pour nos activités tout autour du globe. Nous avons hâte de contribuer à l’accélération de ce secteur dynamique qu’est le football féminin, et nous nous engageons en faveur de son avenir. »

Dans le football féminin, Pepsico compte notamment la joueuse hollandaise Lieke Martens parmi ses ambassadrices. Il y a quelques mois, Martens était ainsi présente dans la publicité pour les chips Lay’s aux côtés de Lionel Messi et Paul Pogba.