Le Top 14 poursuit sa progression en 2024-2025, atteignant des affluences record avec 2,93 millions de spectateurs. L’UBB domine le classement par clubs avec plus de 30 000 supporters en moyenne par match, reflet d’un rugby français en pleine expansion.

En France, le ballon ovale a décidément le vent en poupe. La saison 2024-2025 de Top 14 confirme la dynamique croissante du rugby professionnel français, avec des affluences record dans les stades. En effet, 2 932 750 spectateurs ont assisté aux matchs de la saison régulière, marquant une hausse de 6 % par rapport à la saison précédente.

Ce chiffre historique montre l’attrait grandissant pour le championnat, avec une moyenne de 16 114 personnes par rencontre. Pour la première fois, le Top 14 dépasse ainsi le seuil des 16 000 supporters par match, soulignant une fidélité et un engouement constants du public.

L’UBB au sommet

L’Union Bordeaux-Bègles se distingue cette saison en enregistrant la plus grande affluence, avec une moyenne de plus de 30 000 spectateurs par match, ce qui reflète l’engouement populaire autour de cette équipe. Derrière, le Stade Toulousain, qui reste l’un des clubs les plus populaires du rugby français, attire en moyenne 21 746 personnes, tandis que le RC Toulonnais suit de près avec 18 463 spectateurs. Le LOU Rugby et l’ASM Clermont Auvergne complètent le Top 5 des clubs les plus fréquentés, avec respectivement 17 900 et 17 837 spectateurs en moyenne.

Par ailleurs, huit clubs ont battu leur record d’affluence cette saison :

Union Bordeaux-Bègles : 32 864 de moyenne (28 216 en 2022/2023)

LOU Rugby : 17 900 (17 710 en 2023/2024)

ASM Clermont Auvergne : 17 837 (17 812 en 2018/2019)

Aviron Bayonnais : 16 445 (15 931 en 2010/2011)

Section Paloise : 13 141 (12 865 en 2017/2018)

USA Perpignan : 13 871 (13 533 en 2023/2024)

RC Vannes : 11 265 (10 610 en 2023/2024)

Castres Olympique : 10 771 (10 397 en 2018/2019)

Ces chiffres témoignent non seulement de la passion des supporters pour leurs équipes, mais aussi de l’excellente gestion des clubs et de l’attractivité du championnat dans son ensemble. L’augmentation de l’affluence s’explique en partie par l’amélioration de l’expérience au sein des stades, avec des infrastructures modernisées, une meilleure accessibilité et une offre de divertissement diversifiée pour les supporters.

