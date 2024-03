Paris 2024 : « C’est l’événement d’une vie pour un journaliste » – Olivier Canton (Eurosport)

Lors de la présentation du dispositif d’Eurosport pour les JO de Paris 2024 il y a quelques semaines, Olivier Canton nous a confié son excitation à l’approche de l’événement.

« En tant que journaliste, on se rend compte que c’est l’événement d’une vie » nous explique Olivier Canton. Celui qui commentera le rugby à 7 n’a qu’une envie, que ça commence ! « Il y a une forme d’impatience qui grandit chaque jour au sein de toute la rédaction, ça y est, on est prêt ! On a envie que ça démarre et de vivre ces émotions. »

Le défi sera aussi d’arriver à retranscrire cette excitation auprès du grand public. « Il faudra trouver les mots justes » nous explique le journaliste. Olivier Canton pourra également réaliser son rêve puisqu’il s’occupera de la zone mixte de l’athlétisme, LA discipline à ne pas rater pendant les Jeux. « La finale du 100m, c’est incontournable ! ».

Outre les journalistes et consultants « traditionnels », Eurosport va également collaborer avec l’acteur humoriste Vincent Desagnat qui réalisera des zappings décalés pour l’émission du soir. La Fédération Française de la Lose viendra également faire son billet d’humeur lors du programme matinal. Le nonuple champion du monde de BMX Matthias Dandois fera lui visiter les alentours des installations olympiques à vélo.

À lire aussi