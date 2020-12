Benjamin Mendy dans la campagne de sensibilisation à la pollution plastique des océans « Poisson Pas Né »

A l’occasion de la journée mondiale du climat qui a lieu ce mardi 8 décembre 2020, l’association environnementale The SeaCleaners dévoile une nouvelle campagne de sensibilisation à la pollution plastique des océans avec le footballeur Benjamin Mendy.

« Chaque minute, plus de 15 tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les océans. Chaque année, 9 à 12 millions de tonnes finissent en mer. Si rien n’est fait, les experts estiment que d’ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, ravageant la biodiversité marine et bouleversant durablement l’équilibre de notre planète ».

Face à ce constat de l’association créée par Yvan Bourgnon, The SeaCleaners fait équipe avec le champion du monde 2018 et le programme d’actions sociétal Players For Society avec la campagne « Poisson Pas Né ».

En parallèle à cette vidéo, un kit pédagogique sera mis à disposition d’élèves de 6e et 5e avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

« On doit tous réaliser que nos océans sont indispensables à notre survie car ils nous permettent de respirer et de nous nourrir. Il faut aussi penser à nos enfants derrière » explique Benjamin Mendy, dans un communiqué. « On a fait appel à moi pour porter ce message et j’ai tout de suite dit oui car j’ai kiffé cet humour. Si avec The SeaCleaners je peux interpeller les jeunes, leur faire passer les bons messages et qu’ils les retiennent c’est parfait. Moi-même j’ai beaucoup appris, si on fait tous un peu plus attention on pourra lutter contre ce fléau ».

Outre la pollution plastique des océans, la campagne souligne également les méfaits des mégots de cigarettes.