Puma dévoile la nouvelle paire de chaussures de Neymar avec la FUTURE Z teaser 1.1 blanche et jaune

Hier, Puma a dévoilé aux yeux du grand public sa nouvelle paire de chaussures de football FUTURE Z à l’occasion du match de Champions League entre le PSG et Istanbul Basaksehir interrompu pour un incident raciste.

A ses pieds, Neymar JR, ambassadeur de la marque Puma depuis quelques mois, portait hier au Parc des Princes l’édition spéciale FUTURE Z teaser 1.1. Des crampons qui seront exclusivement portés par le brésilien.

Sur les pelouses, Neymar porte un modèle comportant son nouveau logo, contrairement au modèle vendu au grand public (200€).

Ainda com o foco no desempenho explosivo e conforto otimizado, a nova chuteira (Future) do Neymar Jr. por PUMA tem exatamente o que ele precisa para levar seu jogo à um próximo nível.

Tudo que a tecnologia esportiva de última geração tem para oferecer.

