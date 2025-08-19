Avec un peu plus d’une vingtaine de partenaires, le PSG s’appuie sur un solide réseau de sponsors internationaux pour renforcer son développement sportif et commercial. Tour d’horizon.



Alors que la saison 2025-2026 vient de démarrer et que le club a (enfin) décrocher, en mai dernier, sa première Ligue des champions, le Paris Saint-Germain continue de s’affirmer comme l’un des clubs les plus attractifs au monde, tant sur le plan sportif que commercial.

Fort d’une stratégie de développement global, le club parisien s’appuie sur un portefeuille de sponsors diversifié, composé de marques internationales issues de secteurs variés.

Des partenaires principaux à forte visibilité

Le PSG s’appuie sur deux partenaires principaux aux positions stratégiques. Nike, équipementier historique du club depuis 1989 (avec une brève parenthèse Jordan sur certaines collections), reste un pilier de l’identité visuelle du PSG. Le contrat entre les deux entités, renouvelé jusqu’en 2032, témoigne d’un engagement solide, estimé à plus de 75 millions d’euros annuels. La marque à la virgule accompagne le club dans son ambition globale, en intégrant des campagnes internationales et des collections lifestyle.

Autre partenaire principal, Qatar Airways est le sponsor maillot du club depuis 2022. En succédant à Accor, la compagnie aérienne du Golfe a renforcé le positionnement du PSG au Moyen-Orient et dans les marchés asiatiques. Visible sur le devant du maillot, Qatar Airways capitalise sur la notoriété du club pour développer sa présence internationale.

Des partenaires premium bien implantés

Parmi les partenaires premium, plusieurs marques sont désormais bien connues des suiveurs du PSG.

ALL – Accor Live Limitless, ancien sponsor maillot, reste partenaire via une présence premium dans l’écosystème du club. L’entreprise hôtelière conserve une visibilité importante, notamment à travers des activations autour de l’hospitalité.

QNB, Ooredoo, beIN Sports ou Visit Qatar illustrent les liens solides entre le PSG et la région du Golfe. Ces partenariats s’inscrivent dans une logique de rayonnement culturel et économique partagé.

Visit Rwanda marque la volonté du club de s’ouvrir à d’autres zones géographiques, en particulier le continent africain, via un partenariat touristique stratégique.

D’autres marques viennent enrichir ce socle premium : Parions Sport, en tant que partenaire officiel de paris sportifs ; EA Sports FC, dont la présence s’illustre dans les contenus gaming du club ; Snipes, qui s’inscrit dans l’univers streetwear du PSG ; Aspetar, centre de médecine sportive reconnu, et Bitpanda, entreprise de trading d’actifs numériques, reflet de la montée en puissance des sponsors liés à la tech et à la finance.

Des partenaires officiels et régionaux aux rôles ciblés

Dans un deuxième cercle, le PSG compte plusieurs partenaires officiels comme Socios.com, acteur de la blockchain et des fan tokens ; American Express dans le secteur bancaire ; ou encore Dior, qui habille les joueurs lors des événements officiels. Matchain, 1xbet ou api, fournisseur du Campus PSG, complètent cette liste.

Côté régional, le club travaille notamment avec SK magic et MTIS, témoignant d’une stratégie d’ancrage local dans certains marchés clés.

Une stratégie marketing globale

Le portefeuille de sponsors du PSG reflète une stratégie marketing ambitieuse et internationale. En combinant visibilité mondiale, partenariats locaux et diversification des secteurs d’activité, le club parisien continue de bâtir un modèle économique puissant, à la croisée du sport, du divertissement et de la technologie.