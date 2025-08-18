Le PSG domine le classement des budgets de Ligue 1 avec 850 millions d’euros, soit 34 fois plus qu’Angers ou Le Havre. Dans un climat d’austérité, les écarts n’ont jamais été aussi marqués dans le foot français.

À l’aube de la saison 2025-2026, le classement des budgets de Ligue 1 illustre plus que jamais les profondes inégalités économiques qui traversent le football français. Alors que le PSG écrase outrageusement le championnat avec un budget de 850 millions d’euros, il devance largement l’OM (260 M€) et Monaco (140 M€), confirmant son statut d’exception dans un paysage contraint par l’incertitude des droits TV.

Le lancement de la plateforme Ligue 1+, née du chaos autour des droits de diffusion, n’a pas suffi à rassurer les finances des clubs. Plusieurs d’entre eux ont dû revoir drastiquement leurs ambitions. L’exemple le plus marquant reste l’Olympique Lyonnais, qui, après une saison cauchemardesque sportivement et économiquement, voit son budget chuter de moitié, à 110 M€, le reléguant au 6e rang, à égalité avec Lille et Rennes.

Une Ligue 1 à deux vitesses, quid de l’équité ?

Cette crise des revenus met en lumière une Ligue 1 à deux vitesses. Le PSG, à lui seul, dispose d’un budget supérieur à celui des cinq clubs suivants réunis, ou encore à celui des treize moins bien dotés. Dans le bas du classement, Angers et Le Havre ferment la marche avec des budgets de 25 M€, soit 34 fois moins que celui du club parisien.

Cette disparité pose des questions cruciales en matière d’équité sportive, mais aussi de stratégie marketing. Tandis que quelques clubs concentrent l’essentiel des ressources, d’autres doivent faire preuve d’ingéniosité pour exister dans un écosystème de plus en plus polarisé. Pour les marques, les opportunités se recentrent autour de têtes d’affiche, mais les plus petits marchés locaux pourraient, eux, miser sur l’authenticité et la proximité pour séduire sponsors et publics.

En conclusion, on peut dire que la Ligue 1 entame une nouvelle ère, marquée par la créativité contrainte, où chaque euro investi doit désormais rimer avec impact. Sauf pour le Paris Saint-Germain qui évolue depuis 2011 dans une autre galaxie.

Le classement des budgets en détails :

1. PSG : 850 M€

2. OM : 260 M€ (estimation L’Équipe)

3. Monaco : 140 M€ (estimation Sportune)

4. Paris FC : 130 M€ (estimation L’Équipe)

5. Nice : 120 M€

6. Lille : 110 M€

– Lyon : 110 M€

– Rennes : 110 M€ (estimation L’Équipe)

9. Strasbourg : 100 M€

10. Lens : 60 M€

– Lorient : 60 M€

12. Nantes : 50 M€

– Toulouse : 50 M€ (estimation Sportune)

14. Auxerre : 40 M€

– Metz : 40 M€

16. Brest : 35 M€

17. Angers : 25 M€

– Le Havre : 25 M€

