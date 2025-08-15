Javier Pastore, ancien joueur très apprécié des supporters du PSG (mais pas que), sera l’invité exceptionnel de la chaîne Ligue 1+, dimanche soir, à l’occasion du match FC Nantes – Paris diffusé en clair. Le magicien argentin prendra la parole depuis la pelouse de la Beaujoire.

Voilà une nouvelle qui risque de ravir les fans du Paris Saint-Germain. L’ex-joueur du club Javier Pastore sera au micro du match Nantes-PSG ce dimanche 17 août à 20 h 45, en clôture de la première journée de la saison 2025-2026.

L’Argentin, qui a joué à Paris de 2011 à 2018, apportera son expertise au micro pour cette rencontre de championnat, diffusée en clair sur Ligue 1+, nouvelle chaîne lancée cet été par LFP Media. Il interviendra au micro depuis la Beaujoire aux côtés de Marina Lorenzo, un des visages connus de la chaîne, et le consultant Guillaume Hoarau, autre ancien du club de la capitale.

Un atout de poids pour Ligue 1+

Pastore, chouchou des supporters parisiens pour sa technique et sa vision du jeu, revient sur un terrain familier, mais cette fois en tant que consultant. Il partagera ses analyses et ses impressions sur l’évolution du PSG, ainsi que sur le match entre le FC Nantes et les Parisiens.

Son intervention représente un ajout de poids pour l’émission, car l’ex-international argentin est connu pour sa compréhension approfondie du jeu. Un moment à ne pas manquer pour les fans du PSG et de la Ligue 1 !

Ntep en consultant pour la chaîne

En outre, on a appris ces derniers jours que Paul-Georges Ntep rejoindra également le dispositif de Ligue 1+ en tant que consultant. L’ex-ailier de Rennes et ancien espoir du football français, qui a pris sa retraite en décembre 2024 après une carrière marquée par des passages à Wolfsburg, Saint-Étienne et Guingamp, apportera son expertise à l’antenne.

À 33 ans, Ntep rejoint une équipe de consultants de renom, composée notamment de Benjamin Nivet, Adil Rami, Guillaume Hoarau et Ahmed Kantari. Ce recrutement intervient à quelques jours du lancement de la saison 2025-2026, où la chaîne débutera avec le match Rennes-Marseille. Ntep et les autres consultants auront pour mission d’apporter des analyses pointues et une vision du jeu enrichie par leur expérience sur le terrain.

