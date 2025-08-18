Le Paris FC, promu en Ligue 1 cette saison, s’associe à Google Pixel, nouveau partenaire majeur, pour allier innovation, proximité et ancrage parisien. La marque technologique sera visible sur le maillot de l’équipe masculine.

Fraîchement de retour en Ligue 1 McDonald’s, le Paris FC a annoncé, jeudi 14 août, l’arrivée de Google Pixel en tant que partenaire majeur. Dès la saison 2025-2026, la marque technologique va s’afficher sur les maillots de l’équipe masculine et en visibilité bord terrain. Pour rappel, le PFC va disputer tous ses matchs à domicile dans le stade Jean Bouin, antre du Stade Français.

Dans une pastille vidéo diffusée sur les réseaux du club et ceux de Google, l’ancienne légende du PSG Raï célèbre ce nouveau partenariat.

Associés pour trois saisons

Scellé jusqu’en juin 2028, cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’innovation et de proximité, précise le promu en première division sur son site internet. Il permettra de renforcer l’ancrage du club dans la capitale tout en développant des activations originales pour engager davantage ses communautés.

La semaine dernière, le club repris cette année par la famille Arnault a dévoilé ses maillots pour la saison 2025-2026. Des tuniques adidas « qui reflètent l’identité du club, alliant élégance, modernité et fierté parisienne », explique le PFC. Google Pixel prend place au-dessus du logo de la marque à trois bandes.

Les maillots, domicile et extérieur, sont vendus au prix de 95 euros l’unité sur la boutique en ligne du club. La saison dernière, le PFC avait fait sensation en dévoilant son maillot third par le célèbre rappeur Ninho.

