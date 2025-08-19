Lancement réussi pour la chaîne Ligue 1+ : avec plus de 600.000 abonnés dès son premier week-end, la chaîne de la LFP dépasse déjà DAZN et espère pouvoir reverser plus de 120 millions d’euros aux clubs dès sa première saison. Voici les précisions apportées par le patron de LFP Media.

Nicolas de Tavernost et LFP Media jubilent. Le premier week-end de diffusion de la Ligue 1 a été une franche réussite sur la nouvelle chaîne lancée cet été par la Ligue professionnelle de football. À peine la première journée de championnat terminée, Ligue 1+ rassemble déjà plus de 600.000 abonnés, soit plus que DAZN en février dernier. Le patron de la chaîne s’est donc fait un malin plaisir de dresser un premier bilan, dès ce lundi dans plusieurs médias (L’Equipe et Le Parisien notamment) puis dans l’After Foot sur RMC, dans la soirée.

« C’est extrêmement satisfaisant, a reconnu Nicolas de Tavernost. Nous avons plus de 600.000 abonnés. En un week-end, on aura probablement fait ce qui a été fait sur la totalité de la saison dernière. »

« 85 millions qui tombent en cash »

Puis, le directeur général de LFP Media en a profité pour détailler les revenus que devraient toucher les clubs français. « Dans les revenus, il y a l’indemnité DAZN cette année, on a quand même 85 millions d’euros qui tombent en cash dans les caisses des clubs. Et puis on a le match de beIN, même s’il n’est payé que partiellement pour le moment, c’est 78,5 millions », a déclaré l’ancien président-directeur général du groupe M6. Avant d’ajouter : « Il y a un matelas d’argent, plus les revenus de la chaîne. » À ces chiffres, il faut ensuite ajouter les droits internationaux que se partageront les clubs européens.

Pas évident donc, pour l’heure, de savoir combien Ligue 1+ va générer à la fin de sa première saison d’existence. Après avoir payé les coûts de production et les taxes, la chaîne devrait reverser un peu plus de 120 millions d’euros aux clubs. « Les revenus de la chaîne, on les a estimés et on va faire grosso modo 170 millions d’euros, auxquels il faudra retirer les coûts de production, etc… Il restera 120 millions, donc ça fait quand même des revenus. C’est à la fin de la période », a expliqué Nicolas de Tavernost.

« On ne peut pas faire le calcul exact parce que c’est compliqué », a regretté le patron de LFP Media à l’antenne. « Il y a les prélèvements au bénéfice de la FFF, au bénéfice de la taxe Buffet, de CVC… Je parlais des revenus et il y a des charges en face. »

En outre, le dirigeant de 74 ans a répété que les clubs allaient devoir se serrer la ceinture pendant environ deux ans. « Si vous voulez me faire dire que la chaîne ne fera pas le milliard de Mediapro, je le confirme. » Avant de conclure : « Mais on a été très transparents quand on a présenté le projet […] Le projet fait qu’il y a deux années de montée en charge qui seront compliquées sur cette partie-là (l’aspect financier, NDLR). Plus on ira vite et mieux, on se portera. C’est l’objectif qu’on a, aller vite. »

