Avec plus de 600.000 abonnés dès la première journée, la plateforme Ligue 1+ réalise un lancement spectaculaire et valide la stratégie OTT de la LFP, en quête du cap symbolique du million.

Départ en trombe pour Ligue 1+. Le lancement de la plateforme marque un tournant majeur pour la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui semble (déjà) avoir réussi son pari de reprendre le contrôle de la diffusion du championnat. En à peine une journée, la nouvelle offre de streaming dédiée à la Ligue 1 a déjà conquis « plus de 600.000 abonnés », selon Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, qui s’est exprimé dans Le Parisien et L’Équipe.

« Nous sommes déjà à plus de 600.000 abonnés […] en une seule journée de championnat », a déclaré l’ancien dirigeant de M6 et des Girondins de Bordeaux, précisant que ce chiffre représente presque autant d’abonnements que ceux enregistrés sur l’ensemble de la saison précédente.

Ce démarrage tonitruant contraste fortement avec les performances de DAZN, précédent diffuseur de la Ligue 1, qui, selon plusieurs sources, n’avait franchi la barre des 500 000 abonnés qu’en février, avant de terminer la saison à environ 650.000. L’un des principaux reproches faits à DAZN concernait des tarifs jugés excessifs par les consommateurs.

Cap ambitieux d’un million d’abonnés

Le chiffre avancé par LFP Media inclut à la fois les abonnements directs sur Ligue 1+ et ceux souscrits via les plateformes partenaires comme Amazon, DAZN, ainsi que les quatre grands opérateurs télécoms (Free, SFR, Bouygues et Orange), qui assurent également la diffusion de la chaîne.

« J’ai fixé (l’objectif à) 1 million d’abonnés à la fin de la saison. Si on fait plus, on sera très heureux. Ce départ a surpris l’ensemble de nos distributeurs. (…) Tous considèrent que c’est un départ hors normes ».

Au-delà de la performance commerciale, ce lancement est aussi salué pour sa solidité technique et éditoriale. « La seule certitude est que le démarrage de Ligue 1+ est réussi. Il l’est sur le plan technique, éditorial et sur celui du résultat. C’est la J1. Il nous reste 33 journées. On va continuer à se battre pour améliorer ce qui peut l’être », souligne-t-il.

« Les gens se sont appropriés cette chaîne »

Le patron de LFP Media voit également dans cet engouement un signal fort dans la lutte contre le piratage : « les gens se sont appropriés cette chaîne. Ils ont compris qu’il valait mieux s’abonner avec ces tarifs préférentiels que de tenter de pirater ».

Confrontée à une instabilité persistante autour des droits de diffusion depuis plusieurs saisons, la LFP a pris un virage stratégique en créant Ligue 1+, une plateforme propriétaire proposant un abonnement à un tarif de lancement de 9,99 euros pour les trois premiers mois, avant un passage à 14,99 euros. Une offre qui semble déjà trouver son public.

À lire aussi : Ligue 1+ : Comment LFP Média compte séduire 1 million d’abonnés dès la première saison (2025-2026) ?