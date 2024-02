Quand Paramount fait la promotion du biopic de Bob Marley à la Beaujoire avant FC Nantes – PSG

Pour promouvoir le biopic « One love » de Bob Marley, Paramount a déployé un dispositif spécial au stade de la Beaujoire à l’occasion du match de Ligue 1 Uber Eats entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain.

Avant le coup d’envoi du match, le chanteur Tété et ses choristes ont entonné « One Love » sur la pelouse. Une performance précédée d’une vidéo projetée sur les écrans du stade montrant Bob Marley exprimer son amour pour le ballon rond ainsi que la légende nantaise Gilles Rampillon qui a rencontré le chanteur.

« Ce sont des opérations qui se créent à partir d’une feuille blanche » nous explique Owen Jambou, Directeur Marketing du FC Nantes. « Les étoiles étaient réunies pour proposer quelque chose d’original, ça correspond à notre stratégie d’événementialiser le stade et la fan expérience ».

Le 2 juillet 1980 à l’occasion de son passage à Nantes pour donner le soir même un concert au Parc des expositions de la Beaujoire, Bob Marley et ses musiciens, The Wailers, défiaient en 5 contre 5 les joueurs du FC Nantes au cours d’un match de 45 minutes. D’un côté, cinq Jamaïcains, Bob Marley, Al Anderson, Junior Marvin, Carlton Barett et Alan Cole. De l’autre, cinq Nantais, Henri Michel, Loïc Amisse, Gilles Rampillon, Bruno Baronchelli et Jean-Paul Bertrand-Demanes.

Cette rencontre a donné lieu à une photo devenue iconique celle de Bob Marley vêtu du célèbre maillot jaune nantais de l’époque floqué « Europe 1 ».

Il y a quelques semaines, ce sont les supporters de l’Olympique de Marseille qui offrait une large visibilité à Bob Marley ave un tifo « fumant » qui avait été relayé par Snoop Dogg.

Il y a moins d’un an, Paramount avait également utilisé le sport comme vecteur de communication pour promouvoir l’un de ses films. L’équipe de hockey sur glace des Dragons de Rouen avait ainsi été utilisée pour promouvoir le film « Donjons et Dragons » (Paramount Pictures France).