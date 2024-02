Erling Haaland se décline dorénavant en glaces avec Hennig Olsen

Le célèbre attaquant Herling Haaland a annoncé la semaine dernière le lancement d’une nouvelle glace à son effigie.

Dans le détail, cette glace est proposée par la société norvégienne Hennig Olsen et sera vendue uniquement au Danemark à partir du 19 février.

L’annonce diffusée sur les réseaux sociaux cumule plus de 350 000 likes sur Instagram. Dans la courte vidéo de présentation, on y voit l’attaquant de Manchester City assis dans un canapé, portant le maillot de l’équipe nationale norvégienne mangeant une glace.

Sur les emballages de l’entreprise familiale qui célèbre ses 100 ans, Haaland est mis en en avant célébrant un but. Une glace Haaland à la vanille accompagnée d’une sauce au caramel et enrobée de chocolat et de croustillants. « Développé en collaboration avec Erling Haaland en hommage au meilleur footballeur norvégien de tous les temps ».

A seulement 22 ans, Erling Haaland cumule des contrats de sponsorings énormes comme avec son équipementier Nike.

