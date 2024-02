L’UEFA sélectionne 3 startups pour le programme « Champions Innovate » en vue de la finale de Champions League 2024 à Londres

A l’occasion du début de la phase finale de la Champions League cette semaine, l’UEFA a dévoilé l’identité des 3 startups retenues dans le cadre d’un programme dédié autour de la finale qui aura lieu à Londres.

Avec « Champions Innovate », l’UEFA accompagné de PepsiCo, Just Eat Takeaway.com et Mastercard va mettre en avant 3 jeunes sociétés afin de travailler sur l’innovation et la durabilité.

Les 3 startups retenues, Pavegen, My Emissions et Pledgeball, développeront un projet pilote avec les 3 sponsors de l’UEFA cités au-dessus. Les projets recevront le soutien de l’UEFA Innovation Hub, de la Football Association, de la Greater London Authority et de London & Partners.

Ainsi, le défi proposé par la ville de Londres : Comment les supporters peuvent participer activement à l’amélioration de l’impact social et environnemental de la finale de la Ligue des champions 2024, laissant un impact positif durable sur la ville hôte. Les startups auront la possibilité de présenter les résultats de leur projet pilote de développement lors d’un événement qui se déroulera à l’Hôtel de ville de Londres le 30 mai, soit deux jours avant la finale de l’UEFA Champions League.

Pavegen x Pepsico : Le défi d’une énergie verte

En collaboration avec la startup Pavegen, PepsiCo utilisera l’engagement des supporters afin de produire de l’électricité pour le Friday Night DJ. Les pas seront transformés en énergie électrique dans le Champions Festival, à Trafalgar Square, grâce à un revêtement intelligent.

My Emissions x Just Eat ; Le défi d’une alimentation durable

My Emissions, une société de labellisation carbone, travaillera avec Just Eat Takeaway.com pour calculer et communiquer les émissions de carbone des différentes options d’alimentation lors de la finale de l’UEFA Champions League, afin d’aider les supporters à faire des choix plus durables. Just Eat Takeaway.com a déjà collaboré avec My Emissions au Royaume-Uni pour tester cette solution, qui va maintenant être développée en étant proposée à un public plus large, après que My Emissions a été sélectionnée par le programme Champions Innovate.

Le défi de la fintech et de l’engagement des supporters

Pledgeball, une organisation caritative axée sur la recherche et engagée en faveur de la durabilité dans le sport, s’associera à Mastercard pour inciter les supporters à lutter contre le changement climatique. Mastercard et Pledgeball vont créer un championnat pour les supporters qui réduiront le plus leur empreinte carbone, une première à l’UEFA. En promouvant les activités durables, Mastercard et Pledgeball, en collaboration avec les supporters, font un pas en avant vers une finale de l’UEFA Champions League plus verte à Londres et une communauté sportive plus attentive aux questions environnementales.

