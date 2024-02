HUGO nouveau sponsor de Visa Cash App RB Formula 1 Team

À partir de la saison 2024, la marque HUGO sera le partenaire vestimentaire officiel de l’écurie Visa Cash App RB (anciennement AlphaTauri).

« Le partenariat avec l’équipe de Formule 1 Visa Cash App RB nous permettra de nous connecter avec la génération Z à l’échelle mondiale et de manière puissante. Les synergies entre le sport et la mode, pour offrir aux consommateurs des opportunités nouvelles et uniques de s’immerger dans la marque Hugo », déclare Daniel Grieder, PDG de Hugo Boss.

Comme nous le rappelle la marque, HUGO est la ligne « plus jeune et urbaine » du groupe. De son côté, BOSS reste partenaire de l’écurie Aston Martin.

Le logo HUGO figurera ainsi sur les combinaisons de course de Daniel Ricciardo et de Yuki Tsunoda. On le verra également sur les vêtements d’équipe et les voitures de l’écurie. Tout au long de la saison, HUGO sortira aussi des collections en édition limitée.

Un partenariat qui a été officialisé à l’occasion d’un événement organisé à Las Vegas le 8 février dernier, où les nouvelles voitures et tenues Hugo de l’écurie Visa Cash App RB ont été présenté. Plus de 1 000 invités étaient présent à cette soirée, dont les rappeurs Kendrick Lamar et Baby Keem.

