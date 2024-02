« Tonton Outdoor » ouvre une boutique à Paris

Tonton Outdoor, revendeur d’articles de running et sport d’aventure, a ouvert sa première boutique dans le 3e arrondissement de Paris.

« En cette année olympique, nous sommes très heureux d’ouvrir notre première boutique à Paris. Véritable lieu stratégique pour notre développement, la capitale s’imposait comme une évidence pour notre entreprise. » déclare Kévin Bauché, co-gérant de l’enseigne Tonton Outdoor.

Lancée en 2010 en Bretagne, l’entreprise a donc ouvert une boutique de 650m2 dans Paris. Spécialisé dans les sports Outdoor comme la course à pied, le trail, la randonnée, le triathlon ainsi que les sports d’hiver, Tonton Outdoor collabore avec plus de 200 marques, dont Hoka, adidas, New Balance ou encore On. Le magasin sera ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 19h30 du lundi au samedi et de 13h30 à 18h30 le dimanche.

