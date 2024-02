La Ligue Nationale de Basket (LNB) fait peau neuve avec un nouveau logo conçu par l’agence Dragon Rouge

A l’occasion de la Leaders Cup 2024 disputée ce week-end, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a dévoilé sa nouvelle identité visuelle.

Pour la création de son nouveau, la LNB a travaillé avec l’agence Dragon Rouge.

« La méthodologie a été de regarder ce que la ligue et le basket français sont aujourd’hui et de réfléchir à ce que l’on veut être demain » a expliqué Philippe Ausseur, Président de la Ligue Nationale de Basket lors d’une conférence de presse organisée à l’Arena Saint-Étienne Métropole qui accueille la Leaders Cup.

Le logo met notamment à l’honneur l’attribut iconique du basket à savoir son panier avec une vue verticale. 3 déclinaisons du logo seront utilisées (bleu électrique – blanc (x2) et noir et blanc. Un logo qui met en avant 36 mailles du filet comme les 36 clubs pros ainsi que l’acronyme LNB et la nouvelle signature « révélons le basket français ».