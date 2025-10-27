Quels sont les nouveaux sports présents aux JO 2028 ?

Après les Jeux olympiques Paris 2024, la prochaine édition des Jeux se tiendra à Los Angeles. Comme nous avons pu le voir au cours de la cérémonie de clôture parisienne, c’est Tom Cruise qui a fait le show pour le passage du flambeau entre les deux villes. Pour une transition en douceur et tout à l’américaine, l’acteur a sauté du toit du Stade de France pour saluer la foule et se saisir du drapeau olympique avant de repartir en moto pour le ramener à Los Angeles.

Ensuite, plusieurs stars américaines ont présentées la ville et les plages qui accueilleront le prochain événement dans trois ans. Comme chaque édition, de nouveaux sports apparaissent tandis que d’autres font leur disparition, alors qu’en est-il des Jeux Olympiques de 2028 ?

Quels sont les nouveaux sports des JO LA 2028 ?

Les décisions sur les nouveaux sports inclus dans les Jeux olympiques, dont l’édition des JO LA 2018, se prennent bien des années avant l’événement. Ainsi, la décision des disciplines présentes pour cette édition a été prise lors de la 141e session du CIO (Comité International olympiques) en 2023.

En détail, les JO LA 2028 feront place à cinq nouveaux sports :

Le baseball/sofball

Le cricket (twenty20)

La crosse (6×6)

Le flag football et squash

Le Football à 7 aux Jeux paralympiques.

Pour rappel, chaque ville qui accueille les Jeux peut sélectionner plusieurs sports additionnels au-delà des disciplines classiques. Aux JO Paris 2024, la France avait sélectionné le surf, l’escalade, le skateboard et le breakdance. Il est donc naturel comme le comité d’organisation de Los Angeles se soit orienté vers des sports à la tendance plus américaine.

En détail, le baseball et le softball qui font partie des nouveaux sports des JO 2028 ne sont pas réellement nouveaux puisqu’ils avaient été introduits en 2021 lors de l’édition de Tokyo en pleine pandémie. À Los Angeles, le baseball sera exclusivement masculin et le softball sera exclusivement féminin. La différence entre les deux disciplines tient dans le fait que la seconde inclut des balles plus grandes et plus molles.

Peu connu en France, le cricket (twenty20) aura toute sa place parmi les nouveaux sports des JO 2028. La discipline était apparue rapidement il y a plus d’un siècle puis avait disparu avant de faire son retour sous peu à Los Angeles. Il faut dire que ce sport, dont la variante twenty20 est la plus courte du jeu, est très largement suivi dans de nombreux pays du monde. En Angleterre, en Inde ou encore en Australie, des compétitions internationales de cricket twenty20 sont organisées chaque année à l’occasion de l’ICC World Twenty20 organisé par le Conseil international du cricket.

En somme, il n’est pas si étonnant que le cricket s’intègre pleinement aux nouveaux sports des JO 2028, car cela permettra certainement l’engagement d’un public encore plus large pour suivre et apprécier les Jeux. D’ailleurs, il est si suivi dans le Commonwealth qu’il peut déjà espérer se refaire une place pour les JO 2032 de Brisbane puis potentiellement intégrer définitivement le programme olympique. Néanmoins, cette prise de décision n’est pas encore d’actualité.

La crosse fait certainement partie des nouveaux sports des JO 2028 les moins connus en France. La discipline est réputée aux USA et en Angleterre depuis les années 1900, l’objectif est de se faire des passes à l’aide de grandes crosses faites d’un filet pour remporter les matchs en mettant la balle en caoutchouc au fond des buts, le tout sans avoir le droit de manier cette dernière avec les mains ou les pieds.

Pour le flag football qui fera son arrivée parmi les nouveaux sports des JO 2028, il s’agit d’une discipline à cinq contre cinq où les joueurs doivent s’arracher des drapeaux qu’ils portent à la ceinture pour stopper les attaques de leurs adversaires. Le principe reste assez similaire au football américain, si ce n’est qu’il s’agit d’un sport sans contact.

Enfin, le squash est la dernière discipline à faire son entrée dans les nouveaux sports des JO 2028. Connu aux États-Unis comme dans plusieurs pays européens tels que la France, c’est la première fois qu’il est intégré à la compétition internationale après trois tentatives infructueuses.

En parallèle, il semblerait que la boxe se fasse une place parmi les nouveaux sports des JO 2028. Si la période d’incertitude a été relativement longue, la reconnaissance de la fédération World Boxing — remplaçant l’IBA (Association internationale de boxe amateur), a mené à l’intégration de la boxe aux Jeux de Los Angeles 2028. La décision fait suite à l’approbation du CIO lors de la 144e Session, elle a été annoncée par le président du comité Thomas Bach. La boxe comprendra donc un total de sept catégories pour les hommes (-55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, -80 kg, -90 kg, + 90 kg) et sept également pour les femmes (51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg).

Quels autres changements pour les JO 2028 ?

S’il y a de nouveaux sports aux JO 2028, d’autres se doivent de disparaître, telle est la règle de la compétition internationale. Pour cette prochaine édition américaine, le breakdance ne sera pas de la partie après une seule et unique présence lors des JO de Paris 2024.

Sinon, le surf est maintenu parmi les disciplines des JO 2028, la compétition s’était tenue à Teahupoo (Tahiti), elle se déroulera à Lower Trestles, une plage iconique du Comté de San Diego. En parallèle, le skateboard et l’escalade font leur entrée au programme officiel après une arrivée en tant que disciplines additionnelles lors des JO Paris 2024. Pour les fans de musculation, l’haltérophilie sera aussi de la partie dans trois ans.

Pour résumer, le programme olympique comprend 41 sports, soit 59 disciplines et près de 329 épreuves. En détail, les Jeux olympiques d’été regroupent 34 sports (avec 44 disciplines) et ceux d’hiver 7 sports (avec 15 disciplines). Encore une fois, cette édition des JO 2028 de Los Angeles nous promet un événement haut en couleur avec toutes les prouesses théâtrales dont les États-Unis sont capables lorsqu’il s’agit d’organiser de tels événements, surtout dans une ville comme LA.

Pour patienter jusqu’aux JO 2028, il faudra se contenter d’autres compétitions et championnats. Pour les adeptes du football, la Coupe du monde 2026 qui se déroulera dans trois pays (le Canada, les États-Unis et le Mexique) et qui regroupera 48 participants pour la première fois de l’histoire.