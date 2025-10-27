Réseaux Sociaux

La startup Playse de Blaise Matuidi entre en levée de fonds

27 octobre 2025
La jeune pousse, Plays,e lance sa levée de fonds

Blaise Matuidi, champion du monde 2018 et ancien joueur emblématique du PSG et de la Juventus, a annoncé le lancement d’une levée de fonds de 5 millions d’euros pour sa startup, Playse.

Fondée en 2022, Playse est une plateforme digitale qui démocratise l’accès aux entraînements de football personnalisés pour les joueurs amateurs. L’idée ? Connecter des coachs certifiés à des milliers de footballeurs en herbe, via des séances sur mesure, en s’appuyant sur l’IA pour analyser les performances et les progrès réalisés.

