Blaise Matuidi, champion du monde 2018 et ancien joueur emblématique du PSG et de la Juventus, a annoncé le lancement d’une levée de fonds de 5 millions d’euros pour sa startup, Playse.

Fondée en 2022, Playse est une plateforme digitale qui démocratise l’accès aux entraînements de football personnalisés pour les joueurs amateurs. L’idée ? Connecter des coachs certifiés à des milliers de footballeurs en herbe, via des séances sur mesure, en s’appuyant sur l’IA pour analyser les performances et les progrès réalisés.