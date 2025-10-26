Réseaux Sociaux

Lacoste collabore avec Gentle Mates, le club d’esport de Squeezie, Gotaga et Brawks

ParThibaut Dalegre
26 octobre 2025
Crédits photo : @Gentle Mates

Quand la griffe au crocodile rencontre le club d’esport de Squeezie, Gotaga et Brawks : Lacoste et Gentle Mates signent une collaboration audacieuse autour d’un polo collector mêlant style et performance.

Lacoste poursuit son ancrage dans la culture gaming avec une collaboration inédite aux côtés des Gentle Mates, club d’esport fondé par trois figures emblématiques du web français : Squeezie, Gotaga et Brawks. Ensemble, ils réinventent un classique de la mode sportive : le mythique polo Lacoste.

Symbole d’élégance et de performance, la marque au crocodile s’associe ici à l’une des équipes les plus populaires de la scène esport hexagonale. Gentle Mates, reconnu pour sa vision créative et son identité forte, incarne cette nouvelle génération de sportifs numériques qui mêlent rigueur, cohésion et sens du style. Des valeurs communes à Lacoste, pionnière du sportswear chic.

Le polo a été dévoilé sur les réseaux de Gentle Mates avec Nikof, responsable Fortnite du club esport, Brawks ainsi que des joueurs de différents jeux.

Crédits photo : @GentleMates

Mélange entre l’héritage du tennis et l’énergie du gaming

De cette rencontre est né un polo exclusif, reflet de cette double culture. Confectionné dans le Petit Piqué de coton emblématique du modèle L.12.12, il combine confort et allure. Les détails – boutons en nacre, broderies contrastées, co-branding vibrant sur la poitrine – rappellent autant l’héritage du tennis que l’énergie du gaming.

Proposé en édition limitée, le polo Lacoste x Gentle Mates est disponible dès à présent à la boutique Lacoste Arena Paris Champs-Élysées et sur lacoste.com. Son prix ? Comptez tout de même 130 euros.

Au-delà du produit, cette collaboration illustre une tendance de fond : la convergence croissante entre mode premium et culture esport. En s’associant à Gentle Mates, Lacoste affirme son ambition de parler à une génération connectée où le style s’exprime aussi derrière un écran.

D'autres articles