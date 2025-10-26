Le 4 novembre, Canal+ diffusera gratuitement sur son application le multiplex de la 4e journée de Ligue des champions, avec du très lourd au programme : les chocs PSG-Bayern et Liverpool-Real Madrid ou encore le déplacement de Monaco à Bodo/Glimt.

C’est Noël, avec un mois et demi d’avance. Canal+ a surpris tout le monde, ce samedi 25 octobre, en annonçant la diffusion gratuite sur son application du multiplex de la 4e journée de Ligue des champions, le mardi 4 novembre. Une opération de communication d’envergure pour la chaîne cryptée, qui mise sur le prestige du tournoi européen pour attirer de nouveaux abonnés.

On a un cadeau pour vous Le 4/11, le multiplex de la Ligue des champions sera diffusé GRATUITEMENT en direct sur l’app CANAL+ : 7 matches en direct dont #PSGBAY et #LIVRMA… Des affiches de rêve pour une soirée de folie ✨#UCL pic.twitter.com/ysSZ5CUyUT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2025

Au programme : un plateau royal, dominé par PSG–Bayern Munich, affiche de gala entre deux clubs invaincus, mais aussi Liverpool–Real Madrid, remake des dernières finales. L’AS Monaco, deuxième représentant français, sera en déplacement à Bodo/Glimt. Plusieurs autres cadors européens – Naples, Arsenal, la Juventus ou encore l’Atlético – complètent un menu prometteur.

Vitrine d’appel pour son écosystème numérique

Derrière le « cadeau » évoqué sur les réseaux sociaux, Canal+ poursuit une logique bien connue : utiliser la gratuité événementielle comme vitrine d’appel pour son application et son écosystème numérique. Alors que la concurrence s’intensifie entre les plateformes sportives (Amazon, beIN SPORTS, DAZN, etc.), le groupe cherche à renforcer la visibilité de son offre Champions League, dont il détient les droits exclusifs en France.

En diffusant un multiplex premium en clair, Canal+ combine geste symbolique envers le grand public et opération séduction à fort potentiel d’audience. Un rappel, aussi, que le direct sportif demeure son atout le plus puissant dans la bataille des abonnements.

