Depuis un mois, la série documentaire du FC Versailles, « Le Club », cartonne, se hissant dans le top 2 des programmes de Canal+. Ce succès repose sur un ingrédient audacieux : une transparence radicale, dans un univers où elle est rarement de mise. Dans un récent post publié sur les réseaux sociaux, le président du club versaillais, Alexandre Mulliez, explique les raisons de cet engouement et dévoile une philosophie qui détonne.

À une époque où les discours policés et les postures corporate dominent, le FC Versailles fait le pari de l’authenticité. La série documentaire met en lumière un président, héritier – une figure souvent mal vue en France – à la tête d’un club de football, un milieu où la transparence n’est pas la norme.

Ce dernier ouvre grand les portes de son quotidien : les doutes, les erreurs, les échecs, mais aussi les moments d’incertitude où l’on “ne sait simplement pas”. Cette approche, loin des récits formatés, a séduit le public et généré des retours ultra positifs.

En assumant ses imperfections, le FC Versailles désamorce les critiques et gagne la confiance de son audience. “Plus on est transparents, moins ça a de prise sur nous”, explique Alexandre Mulliez, soulignant que la transparence agit comme une protection, libérant de la peur d’être démasqué ou de devoir paraître parfait.

Une révolution dans le milieu du ballon rond

Le choix de la transparence ne se limite pas à la série. Au sein même du club, le FC Versailles applique cette philosophie à son fonctionnement interne. Contrairement à la culture du secret qui prévaut souvent dans les entreprises, où l’accès à l’information est synonyme de pouvoir, le club partage tout avec ses membres : chiffres, stratégie, difficultés.

Cette démarche favorise l’alignement, réduit la méfiance et permet de corriger rapidement les erreurs. Étonnamment, cette approche a été saluée jusque dans les cercles du football, un milieu souvent réfractaire au changement. “Beaucoup de gens du foot nous ont remercié d’avoir fait cette série”, confie-t-il, prouvant que leur démarche, bien que disruptive, répond à une attente profonde.

Assumer l’imperfection pour mieux avancer

Le FC Versailles ne prétend pas être parfait, et c’est précisément là sa force. “Est-ce qu’on va trop loin parfois ? Probablement. Est-ce qu’on va se prendre des murs ? Bien sûr. Est-ce qu’on regrette ? Pas une seconde”, martèle l’intéressé. En brisant les codes traditionnels, le FC Versailles ne se contente pas de produire une série documentaire à succès. Il propose une nouvelle manière de penser le leadership, que ce soit dans le sport ou dans l’entreprise.

En plaçant la transparence au cœur de sa stratégie, le club démontre qu’authenticité et vulnérabilité peuvent être des atouts puissants pour créer du lien et inspirer. “On échouera peut-être. Et on assumera. Mais en attendant, on va continuer de faire les choses à notre manière”, conclut le post.