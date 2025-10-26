Depuis le début de cette nouvelle saison NBA et pour les trois années à venir, l’entreprise française Ledger s’affiche sur le maillot des San Antonio Spurs, combinant visibilité internationale et programmes d’éducation financière.

La saison NBA 2025-2026 a débuté avec son lot de nouveautés à San Antonio. Au-delà du retour remarqué de Victor Wembanyama après huit mois d’absence, les Spurs affichent désormais un nouveau logo sur leur maillot, révélateur d’un partenariat inédit entre la franchise texane et une entreprise française : Ledger.

Spécialisée dans la commercialisation de portefeuilles physiques de cryptomonnaies, Ledger s’engage pour trois ans, avec une option de prolongation de deux saisons supplémentaires. Créée en 2014, l’entreprise revendique près de huit millions de produits vendus dans « environ 200 pays » et sécuriser « plus de 20 % de l’ensemble des cryptomonnaies mondiales » selon son PDG Pascal Gauthier. Pour autant, le sponsoring sportif était jusqu’ici un terrain vierge pour la société.

« Plein de sociétés ont signé des deals en sponsorisant des stades ou des arenas aux États-Unis, assume Pascal Gauthier auprès de L’Équipe. Jusqu’ici, rien ne semblait nous correspondre et on avait une opinion assez négative des deals sportifs. Wemby veut sortir de la case du Frenchie et redéfinir la NBA. Ça colle à ce qu’on veut faire dans notre domaine. Les Spurs sont aussi l’équipe la plus internationale de la NBA, ce qui nous correspond », explique-t-il.

Une appétence des fans NBA pour la crypto

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de visibilité ciblée aux États-Unis, premier marché de Ledger représentant 30 % de son activité. « On n’aurait pas fait de sponsoring ailleurs. En Chine, ça ne nous sert à rien. Une équipe de foot européenne ne touche pas non plus notre cible », précise à nos confrères Ariel Wengroff, vice-présidente en charge de la communication et du marketing. Le choix du basket se justifie également par l’appétence des fans NBA pour les cryptomonnaies : « Les fans NBA ont deux fois plus de chance de s’intéresser aux cryptos par rapport à d’autres fans de sport. Et d’ici fin 2026, un Américain sur deux possédera du bitcoin », ajoute-t-elle.

Ledger ambitionne par ailleurs de coupler visibilité et action éducative. L’entreprise, qui a déjà sponsorisé le Young Star Game en France, prévoit de développer des programmes d’éducation financière pour les jeunes, tant au Texas qu’à Paris. « L’éducation est une grosse partie du contrat avec les Spurs. Le Texas est l’État avec la plus grande part d’étudiants aux États-Unis. Les Spurs ont beaucoup de partenariats avec des universités. Nous allons faire de l’activation directement avec des étudiants pour leur expliquer comment sécuriser leurs finances », glisse Pascal Gauthier.

Entre 5 et 10 millions de dollars par an

Les discussions entre Ledger et San Antonio remontent aux NBA Paris Games, en janvier dernier, où l’entreprise avait été invitée par la franchise. La rencontre entre Gauthier et R.C. Buford, président des Spurs, au Madison Square Garden en avril, a scellé l’accord officiel deux mois plus tard. Si le montant du contrat n’a pas été communiqué, les sponsors maillot des franchises NBA oscillent généralement entre 5 et plus de 10 millions de dollars par an selon SportsPro.

Avec ce partenariat, Ledger devient la première société française à inscrire son nom sur un maillot NBA, alliant visibilité internationale et stratégie éducative autour des cryptomonnaies. Une alliance qui, pour l’entreprise comme pour la franchise texane, pourrait redéfinir le sponsoring sportif en NBA.

