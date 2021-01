Qui se cache derrière le nouveau contrat équipementier signé entre Craft et le Toulouse Football Club ?

Aujourd’hui, le Toulouse Football Club a dévoilé l’identité de son prochain équipementier. Exit Joma, la marque suédoise Craft fournira les maillots du TFC dès la saison 2021-2022 et ce jusqu’en 2024. Reste à savoir si ce sera en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Un nouvel équipementier débarque dans l’univers du football professionnel français. Craft, qui équipe notamment le Limoges CSP (Jeep Elite – basket) ou encore le Fénix Toulouse Handball est déjà présent dans le football en tant qu’équipementier de La Gantoise, Hammarby, Darmstadt ou encore Göteborg.

« Nous avons accompagné le TFC sur une partie de leur recherche équipementier, le club nous avait mandaté sur quelques marques » nous précise Ludovic Dumas, Fondateur de l’agence XIX Sports Consulting. « Le contrat a été signé pour 3 saisons, sur de bonnes bases qui sont dans l’intérêt des deux parties dans un contexte qui n’était pourtant pas évident » ajoute l’ancien Directeur Commercial du PSG. Du côté de Craft, la marque a été accompagnée par l’agence Full Time Sports fondée par Antoine Fournier.

« Nous travaillons sur les prochains maillots et sur la création d’une gamme sportswear qui permettra à notre communauté de porter fièrement les couleurs du Toulouse FC. Nous avons la volonté de contribuer au développement et au rayonnement de Craft dans le milieu du football, en Occitanie comme en France » ajoute Olivier Jaubert, Directeur Général du Toulouse Football Club, dans un communiqué. « Craft nous accompagnera également dans la mise en place de notre programme de clubs partenaires de notre territoire. Notre volonté commune est de nous appuyer sur nos expériences respectives et de grandir ensemble, sur et en dehors des terrains. »

En France, la marque Craft est distribuée en exclusivité par BDE Sports. « C’est une réelle fierté de s’associer au TFC, qui, tout comme nous, a la volonté de grandir et de dépasser ses objectifs » commente Antoine Chouissa, Directeur BDE Sports, dans le communiqué. « La nouvelle équipe dirigeante et sportive mène un projet clair et ambitieux dans lequel nous nous retrouvons parfaitement. Les piliers du club autour de la responsabilité sociétale, de l’ancrage régional et de l’innovation sont en phase avec nos valeurs historiques. En effet, nous sommes depuis toujours guidés par l’innovation technique, le soutien local aux sports et la prise en compte de notre environnement, qui se traduit au quotidien par l’utilisation de nombreuses matières recyclées, la diminution des ingrédients chimiques et la réduction de la consommation d’eau dans nos procédés de teinture. Enfin, Toulouse, quatrième plus grande agglomération de France, deuxième ligue de football amateur, représente pour nous une vitrine extraordinaire. »

