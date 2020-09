Kappa remporte la bataille des équipementiers en Ligue 1 Uber Eats, TOP 14 et Jeep Elite (saison 2020-2021)

Pour un équipementier sportif, s’associer à un club professionnel ne s’improvise pas. Entre les tickets d’entrées à débourser, les dotations produits et les objectifs stratégiques, les enjeux sont importants.

Sur le terrain de la visibilité pure et des contrats en cours pour la saison 2020-2021, la marque Kappa tire son épingle du jeu dans le sport français en étant l’équipementier numéro 1 des clubs de Ligue 1 Uber Eats (football), de TOP 14 (rugby) et de Jeep Elite (basket).

En Ligue 1 Uber Eats, 9 équipementiers se partagent les 20 clubs. Dans le détail, adidas et Kappa arrivent en tête du classement avec 4 clubs sous contrat.

Derrière, on retrouve un autre duo à égalité avec Puma et Macron qui équipent chacun 3 équipes. Nike équipe 2 clubs et devance Le Coq Sportif, Lotto, New Balance et Umbro avec un club.

« Sur le segment football, c’est la première année dans l’histoire de Kappa en France que nous avons autant de clubs au plus haut niveau professionnel » nous précise Rémy Valette, Sport Marketing Manager pour Kappa. « C’est une chance incroyable et un travail de fond, mis en place depuis des années, qui porte ses fruits. Notre stratégie pendant plus de 10 ans (2005-2018) a été le maillage territorial en redéployant notre marque et nos produits sur tout le territoire. Celle-ci a été appuyée par le sponsoring en s’aidant des clubs forts localement comme le FC Metz, le FC Nantes, le SC Bastia, Toulouse FC… Cette stratégie s’est avérée payante et a permis de montrer notre savoir-faire et notre expertise dans le sport. »

« Un travail de fond, mis en place depuis des années, qui porte ses fruits. »

Cette saison, Kappa équipe ainsi Angers SCO, l’AS Monaco, le FC Lorient et le FC Metz qui est de retour aux côtés de la marque depuis cet été. Pour séduire les clubs, la marque italienne s’appuie notamment sur sa capacité à proposer des maillots spécifiques et sa capacité à optimiser les recettes merchandising des clubs. « Nous essayons de nous démarquer de la concurrence avec des kits personnalisés pour chaque équipe mais également avec des collections techniques et spécifiques adaptées aux exigences du sport professionnel avec nos gammes Kombat » ajoute Rémy Valette. « Le merchandising est un métier que l’on connait bien et mettons à profit notre expertise dans la mode et le sport pour créer également des collections lifestyle dédiées pour les fans ».

Les équipementiers des 20 clubs de Ligue 1 Uber Eats saison 2020-2021

Angers SCO : KAPPA

AS Monaco : KAPPA

ASSE : LE COQ SPORTIF

Dijon FCO : LOTTO

FC Girondins de Bordeaux : ADIDAS

FC Lorient : KAPPA

FC Metz : KAPPA

FC Nantes : MACRON

LOSC : NEW BALANCE

Montpellier Hérault SC : NIKE

Nîmes Olympiques : PUMA

OGC Nice : MACRON

Olympique de Marseille : PUMA

Olympique Lyonnais : ADIDAS

Paris Saint-Germain : NIKE

RC Lens : MACRON

RC Strasbourg Alsace : ADIDAS

Stade Brestois : ADIDAS

Stade de Reims : UMBRO

Stade Rennais FC : PUMA

Kappa domine également le TOP 14 et la Jeep Elite

Outre la Ligue 1 Uber Eats, Kappa arrive également en tête des équipementiers les plus représentés dans les Championnats de France de Rugby et de basket.

En TOP 14, 7 marques se disputent les 14 clubs cette saison 2020-2021. Kappa est l’équipementier numéro 1 avec 5 clubs sous contrat : Bayonne, Castres Olympique, Montpellier, Stade Français Paris et l’Union Bordeaux Bègles.

Derrière, on retrouve Macron avec 3 clubs (ASM Clermont Auvergne, LOU Rugby, Section Paloise). Le podium est complété par Hungaria avec 2 équipes (RC Toulon, Stade Rochelais). Suivent adidas (Brive), Nike (Stade Toulousain), Le Coq Sportif (Racing 92) et Errea (Agen) avec un club sous contrat.

En Jeep Elite, Kappa fait également la course en tête en équipant 5 clubs sur 18 : Boulazac, Le Portel, BCM Gravelines Dunkerque, Nanterre 92, Orléans.

Derrière Kappa, on retrouve adidas (LDLC ASVEL, Elan Bearnais, Strasbourg) et Errea avec 3 clubs (JDA Dijon, AS Monaco, Roanne)

Suivent Spalding avec 2 clubs (JL Bourg Basket, Cholet Basket) et quatre équipementiers avec un club. Owayo (Elan Chalon), Skills (MSB), Craft (CSP Limoges), Rukka (Metropolitans 92) et Hummel (Champagne-Basket)

Au total, 9 équipementiers se partagent les clubs de Jeep Elite pour cette saison 20-21.