Quiksilver dévoile sa nouvelle campagne « Get It. Now. »

Pilier des sports de glisse depuis 1969 et acteur majeur de l’explosion mondiale du surf, du snow et du skate, Quiksilver dévoile Get It. Now., sa nouvelle campagne rendant hommage à l’état d’esprit qu’elle porte depuis plus de 50 ans.

Véritable plongeon dans l’ADN de la marque, la campagne inclut des surfeurs et snowboardeurs du team Quiksilver filmés aux quatre coins du monde :

le champion olympique, Kauli Vaast (Tahiti).

la légende des X Games, Sammy Carlson (USA)

les surfeurs Griffin Colapinto (USA), Kanoa Igarashi (Japon), Jackson Bunch (Hawaii), Marco Mignot (France), Mikey Wright (Australie) et bien d’autres.

Une vidéo à couper le souffle

La déclaration