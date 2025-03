FDJ United reconduit son dispositif de soutien aux athlètes français

FDJ United dévoile les 34 sportifs qui composeront le collectif FDJ United Factory lors des deux prochaines années.

Ce programme s’intitule désormais FDJ United Factory en accord avec le changement de nom opéré par la Française des jeux le 6 mars dernier; le groupe ayant souhaité prendre une connotation beaucoup plus européenne avec FDJ United. Et pour cause, grâce à sa présence dans près d’une quinzaine de pays sur le Vieux Continent, l’activité internationale représente désormais près du tiers de son chiffre d’affaires et de la moitié de ses collaborateurs.

Une composition qui fait honneur à la mixité

Dans les faits, le très beau bilan du collectif aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (25 médailles : 7 d’or, 4 d’argent et 14 de bronze) ne fait que valider sa politique de sponsoring sportif. C’est donc sans grande surprise que la structure poursuit son engagement auprès du sport tricolore en dévoilant la nouvelle composition de la FDJ United Factory pour les saisons 2025 et 2026.

Au total, cette team d’athlètes comprend 18 femmes et 16 hommes, dont 13 athlètes de parasports et 8 athlètes de sports d’hiver. Mais ce n’est pas tout, car le collectif abrite également une pépinière avec 8 profils plus jeunes. Ils ont tous été sélectionnés sur la base de critères intégrant la performance, le potentiel sportif, l’engagement ou la contribution à la société.

Bon à savoir