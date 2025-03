Paris-Nice 2025 : prize money et partenaires de la course

Alors que la course au soleil bat son plein cette semaine du 9 au 16 Mars, faisons le point sur les partenaires principaux et le prize money pour les coureurs. Pas de changement important par rapport à l’an passé du point de vue des primes, 142 950€ seront versés dont 16 000€ pour le vainqueur du classement général.

Inscrite sur le circuit UCI World Tour, la mythique course à étapes de Paris-Nice ne fait pas exception aux standards fixés par l’Union Cycliste Internationale en matière de primes. Libre ensuite à Amaury Sport Organisations (ASO), la société qui organise également le Tour de France et d’autres monuments du cyclisme, d’augmenter la grille de prix minimale imposée.

Comme lors des éditions précédentes, les 20 premiers coureurs du classement général se partageront 40.000€ : 16.000, 8.000 et 4.000€ pour le podium, et de 2.000 à 400€ pour les suivants jusqu’au vingtième. À titre de comparaison, le vainqueur du Tour de France empoche à lui seul 500.000€. Une victoire d’étape rapporte 4.000€, une seconde place 2.000€, et 1.000€ pour la troisième place. 10.000€ sont répartis sur les 20 premiers de chaque étape.

En plus de ces classements s’ajoutent diverses primes. Les vainqueurs du classement de la montagne et du classement par points (maillot vert) empochent chacun 2.000€. Le meilleur jeune gagne 800€, tandis que la meilleure équipe se voit distribuée 1.200€.

Les principaux partenaires 2025

Comme l’an dernier déjà, 19 organisations sponsorisent l’épreuve et peu de changements sont à notés. En premier lieu, LCL renforce son engagement déjà très important dans le cyclisme, en tant que partenaire majeur, et partenaire du maillot jaune et du maillot blanc.

Domitys, Skoda, Leclerc, Century 21, le Département Sportif des Hauts-de-Seine, Tissot, Shimano, AG2R La Mondiale, Santini et Basic-Fit forment les 10 partenaires officiels.

Kawasaki fait office de fournisseur officiel, tandis que le Département des Yvelines, la Ville de Nice et la Ligue Nationale de Cyclisme sont partenaires institutionnels.

Franceinfo, Ici (anciennement France bleu) et Ici Vélo Magazine forment un trio de partenaires médias, alors que les diffuseurs officiels sont France tv et Eurovision.

Où suivre la course ?

Pour regarder Paris-Nice en direct à la Télévision, c’est sur les antennes de France 3 et d’Eurosport que ça se passe.