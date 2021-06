« Tour de France Femmes avec Zwift » – ASO relance le Tour de France féminin dès 2022, qui sont les premiers sponsors ?

Cet après-midi, Amaury Sport Organisation a officialisé la « renaissance » du Tour de France féminin dès 2022.

Dans le détail, la course de cyclisme féminin est baptisée « Tour de France Femmes avec Zwift ». La future épreuve de 8 jours de course portera le nom de la plateforme de fitness en ligne Zwift qui a signé un contrat de partenaire associé d’une durée de 4 ans, soit jusqu’en 2025. Malheureusement pour Zwift, il y a peu de chance que le nom de la société soit repris par les médias et les fans dans l’appellation courante de la course.

« Nous cherchons à renforcer notre investissement dans le cyclisme féminin et à véritablement contribuer à la croissance et au développement de ce sport », déclare Eric Min, PDG et Co-fondateur de Zwift, dans un communiqué. « Ce projet a été préparé durant de longs mois après le succès du Tour de France virtuel sur Zwift l’année dernière. Zwift et A.S.O. sont désormais ravis de faire de ce rêve une réalité. Je suis depuis longtemps un fan du style offensif des courses féminines. Je suis convaincu que le peloton féminin offre l’une des courses de vélo les plus palpitantes à regarder et qu’il mérite une tribune plus importante pour démontrer ses talents et ses aptitudes. »

Pour l’édition 2022, l’organisation prévoit un départ le jour de l’arrivée du Tour de France masculin, avec une première étape qui arrivera sur les Champs-Élysées. La course se déroulera ainsi dans la continuité de la Grande Boucle, en plein été et pendant les vacances.

« Travailler à la construction d’une épreuve telle que le Tour de France Femmes avec Zwift, c’est offrir au cyclisme féminin un événement propre à mettre en valeur les qualités sportives de championnes d’exception » commente Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, dans un communiqué. « Cet acte de naissance représente la perspective de voir une course féminine se hisser au sommet des événements majeurs de la planète sport. Les championnes y manifesteront leur volonté de se départager sur des parcours exigeants, pour aller chercher le plus prestigieux des trophées, le Maillot Jaune ».

Qui sont les premiers sponsors du Tour de France Femmes ?

Outre Swift, d’autres marques se sont déjà associées au « TDFF avec Zwift ». Parmi les premières à avoir embarqué, on peut citer des partenaires actuels du Tour de France comme LCL, E.Leclerc ou encore Tissot. ASO a également signé des contrats avec Liv Cycling ou encore FDJ qui est notamment partenaire de La Course by Le Tour de France.

Dans le détail et comme chez les hommes, LCL sera le sponsor du Maillot Jaune de leader du Tour de France Femmes avec Zwift et E.Leclerc sera le sponsor du maillot à pois.

Le maillot de la meilleure jeune sera lui parrainée par Liv Cycling, fabriquant de cycles. De son côté, FDJ rejoint les partenaires majeurs fondateurs de l’épreuve (contrat de 3 ans). L’horloger suisse Tissot sera lui en charge du chronométrage.

En outre, ASO a également conclu des accords de diffusion avec France Télévisions et Eurovision Sport pour une couverture sur des chaînes en Europe. France Télévisions prolongera ainsi d’une semaine ses après-midi de cyclisme.

« Tous les détails du Tour de France Femmes avec Zwift, son parcours, ses règlements, seront révélés jeudi 14 octobre 2021 à l’occasion de la présentation du Tour de France 2022 au Palais des Congrès de Paris » ajoute ASO dans son communiqué.