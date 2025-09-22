Red Bull transforme un gratte-ciel de Porto Alegre (Brésil) en rampe de skate géante pour une descente vertigineuse signée Sandro Dias, mêlant performance extrême et stratégie digitale virale.

Red Bull frappe un grand coup au Brésil avec l’opération “Red Bull Building Drop”, transformant un bâtiment administratif de Porto Alegre en rampe de skateboard géante. Cette activation spectaculaire, à la croisée de l’exploit sportif et du contenu de marque, illustre parfaitement la stratégie marketing extrême de Red Bull : marquer les esprits en combinant prouesse technique, storytelling fort et diffusion digitale massive.

Le Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), édifice moderniste de 21 étages, était depuis longtemps surnommé localement « la rampe de skate parfaite ». Red Bull en a fait une réalité en y installant une structure de descente vertigineuse de 85 mètres – la plus haute jamais conçue pour ce sport. Un clin d’œil à la culture urbaine locale, transformé en contenu global.

Pensé pour les réseaux

Contrairement aux événements sportifs traditionnels, le dispositif a été pensé pour le digital uniquement. Pas de public sur place, mais un arsenal de caméras au sol et de drones pour capter chaque instant de la descente. L’objectif : générer un contenu spectaculaire, conçu pour les réseaux sociaux, YouTube et autres canaux vidéo de la marque.

La performance est signée Sandro “Mineirinho” Dias, icône brésilienne du skateboard et sextuple champion du monde en vert. À 50 ans, il s’est lancé dans cette descente extrême, atteignant une vitesse estimée à 147 km/h. Un exploit sans précédent, bien au-delà des standards habituels. Pour mémoire, la célèbre rampe de la Grande Muraille de Chine culminait à « seulement » 30 mètres.

Pas que des sensations

Mais Red Bull ne s’arrête pas au sensationnalisme. En collaboration avec les autorités locales, la marque s’engage à financer la construction de deux skateparks publics dans l’État du Rio Grande do Sul. Une façon de prolonger l’impact social de l’activation et d’ancrer la marque dans le tissu local. Tout en répondant à une attente de plus en plus forte du public : la responsabilité des marques dans leurs actions.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des campagnes iconiques de Red Bull, à l’image du saut stratosphérique de Felix Baumgartner ou des cascades urbaines en hélicoptère. La recette reste la même : un lieu emblématique, un athlète d’exception, une prise de risque maîtrisée. Et un storytelling calibré pour la viralité.

Une fois de plus, la marque au taureau démontre qu’elle ne se contente pas de sponsoriser le sport. Aussi, elle le met en scène comme un spectacle mondial, au service de sa promesse de marque, « Red Bull donne des ailes ».

A lire aussi : Hugo Boss x Red Bull : Isack Hadjar et Liam Lawson font passer la mode en pole position