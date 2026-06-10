À l’occasion du passage du Tour de France à Mélisey (Haute-Saône), Thibaut Pinot ouvrira sa ferme à une famille de voyageurs dans le cadre d’une expérience imaginée avec Airbnb.

Le 17 juillet prochain, le Tour de France traversera Mélisey, le village natal de Thibaut Pinot. Pour l’occasion, l’ancien coureur de la Groupama-FDJ a décidé d’ouvrir les portes de sa ferme familiale à une famille de six personnes, dans le cadre d’une opération organisée avec Airbnb.

Les heureux élus passeront quatre jours au cœur de la Haute-Saône, du 16 au 19 juillet. Au programme : visite de la ferme, barbecue avec Thibaut Pinot, balades à vélo électrique, découverte de ses animaux et même immersion dans les coulisses du Tour de France.

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Réservation dès le 19 juin : premier arrivé, premier servi

L’expérience comprend notamment un accès au paddock, un passage en voiture officielle et un survol d’une étape en hélicoptère aux côtés de l’ancien grimpeur français. Les réservations ouvriront le 19 juin à 10 heures sur Airbnb et seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Cette initiative s’inscrit dans le partenariat entre Airbnb et le Tour de France. La plateforme indique que les réservations augmentent en moyenne de 155 % dans les villes traversées par la course. Un engouement qui profite particulièrement aux territoires ruraux, de plus en plus prisés par les voyageurs qui choisissent désormais leurs vacances en fonction du parcours du Tour.

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