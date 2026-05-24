Cochonou dévoile un nouveau véhicule qui prendra part à la caravane du Tour de France 2026 avec la Coch’Mobile, pensée comme un espace convivial autour du saucisson.

Cochonou a dévoilé la Coch’Mobile, son nouveau véhicule destiné à intégrer la caravane du Tour de France 2026. La marque ajoute ainsi une huitième voiture à son dispositif historique sur la Grande Boucle.

Présentée comme un « espace de vie authentique », la Coch’Mobile a été pensée autour de la convivialité et du partage. Le véhicule doit accueillir des invités pendant les trois semaines du Tour avec un objectif affiché : créer des moments autour du saucisson Cochonou.

Dégustations tout au long du parcours

Après la célèbre 2CV Limousine lancée en 2007 (dans laquelle Sport Buzz Business va embarquer cette année lors de l’étape dans le Cantal), la marque mise cette fois sur un concept inspiré de l’itinérance et des routes du Tour. « Manger, rouler, découvrir », résume Cochonou pour présenter ce nouveau véhicule amené à traverser la France de villages en villes pendant le mois de juillet.

La Coch’Mobile sera pilotée par Baptiste, membre de la caravane Cochonou depuis quatre ans. Originaire du Béarn, il aura pour mission d’accueillir les invités tout au long de l’épreuve. Tables, chaises et dégustations de saucisson accompagneront les différentes étapes du parcours.

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