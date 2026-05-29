La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift pour les trois prochaines éditions. Un partenariat qui prévoit notamment un TGV spécial pour les coureurs.

La SNCF renforce sa présence dans le sport français. Le groupe ferroviaire a signé un partenariat de trois ans avec le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift. L’entreprise devient ainsi fournisseur officiel des éditions 2026, 2027 et 2028 de la plus célèbre course cycliste au monde.

Cette collaboration se traduira notamment par la mise en place d’un dispositif inédit lors de l’édition 2026. Pour la première fois, un TGV INOUI spécialement affrété transportera les coureurs et les équipes entre les Alpes et la région parisienne à la veille de l’arrivée finale sur les Champs-Élysées. Le train effectuera ce transfert le 25 juillet.

Des expositions photos dans des gares

La SNCF prévoit également plusieurs activations dans les territoires traversés par la course. Trois expositions photographiques seront organisées dans les gares de Bordeaux-Saint-Jean, Chambéry et Dijon. Elles mettront en lumière l’histoire du Tour de France ainsi que les richesses des régions concernées.

Pour la SNCF, ce partenariat s’inscrit dans la continuité de son engagement auprès des grands événements sportifs après la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques de Paris 2024. Il symbolise aussi le lien historique entre le rail et le Tour de France, dont le tracé originel avait été pensé en s’appuyant sur le réseau ferroviaire français.

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