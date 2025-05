Clap de fin pour la LFP ?

Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football (FFF), a dévoilé un projet de rupture visant à remplacer la Ligue de Football Professionnel (LFP) par une société commerciale de clubs, s’inspirant du modèle de la Premier League anglaise. Cette annonce – qui intervient dans un contexte de crise des droits TV et de tensions internes – pourrait marquer un véritable tournant dans l’organisation du football hexagonal.

Dans cette nouvelle structure, chaque club deviendrait actionnaire et disposerait d’une voix égale, s’inspirant directement du modèle de la Premier League anglaise, souvent érigé en exemple de gouvernance moderne. Ce bouleversement impliquerait ainsi une refonte complète en termes de modus operandi car cette approche instaurerait une direction plus professionnelle, agile et réactive aux besoins du football français.

Les adieux de la LFP

Fini donc le président élu à la tête de la Ligue : la gestion serait confiée à un directoire et à un directeur général (CEO), désignés par les clubs et révocables à tout moment. La FFF, quant à elle, verrait son rôle considérablement renforcé :

Elle récupérerait des prérogatives essentielles, telles que la gestion de la DNCG et de la Commission de discipline.

De plus, la Fédération disposerait d’un droit de veto sur des décisions stratégiques, comme le format des compétitions ou le système de montées et de descentes.

Enfin, pour sécuriser les revenus télévisuels, un projet prend de plus en plus d’ampleur : la création d’une chaîne dédiée exclusivement à la Ligue 1, potentiellement en partenariat avec Canal+, acteur historique du paysage audiovisuel français. Cette initiative offrirait une vitrine pérenne aux compétitions domestiques, tout en réduisant la dépendance aux diffuseurs externes.