GL events prend les rênes du Stade de France

Le groupe lyonnais, GL events, a été officiellement nommé par l’État comme concessionnaire pour l’exploitation du Stade de France, marquant la fin d’un feuilleton de plus de deux ans.

« Les équipes GL events qui organisent et accueillent des évènements internationaux sportifs et culturels de grande envergure seront prêtes pour les premiers concerts du mois d’août 2025 au Stade de France », confirme ainsi le groupe dirigé par Olivier Ginon. La gestion de l’enceinte de Saint-Denis portera sur les 30 prochaines années, à compter du 5 août 2025. Un tournant majeur pour ce lieu emblématique, qui a accueilli des événements historiques comme la finale de la Coupe du monde de football 1998 et de nombreux concerts internationaux.

GL Events annonce être « attributaire » de la concession d’exploitation du Stade de France pour 30 ans

➡️ https://t.co/bc2Ztd7s3p pic.twitter.com/uzXVUy3Pg0 — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 12, 2025

Depuis son inauguration en 1995, le Stade de France était géré par le consortium Vinci-Bouygues. Ce dernier, qui proposait un ambitieux plan de rénovation et une association avec les Fédérations Françaises de Football (FFF) et de Rugby (FFR), semblait favori pour renouveler sa concession. Cependant, l’État a surpris en optant pour GL events, dont l’offre, bien que moins coûteuse, mise sur une dynamisation de l’enceinte avec des commerces et une programmation événementielle diversifiée.