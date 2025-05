À l’occasion de la sortie du nouveau maillot third du Paris FC, adidas confie à l’agence WAY la conception d’une campagne où le football croise la culture urbaine, à travers une collaboration inédite avec Ninho.

Dévoilé le 3 mai 2025 – clin d’œil assumé à l’un des titres emblématiques du rappeur francilien – le maillot a été présenté pour la première fois sur la scène du Stade de France, devant 80 000 spectateurs, lors de son concert événement. Une révélation symbolique, survenant au lendemain de la montée officielle du Paris FC en Ligue 1, qui confère à cette date une dimension doublement historique.

#CertifiésParisiens

Avec le concept “Certifiés Parisiens”, l’agence WAY signe une déclaration visuelle forte, hommage à Paris et au Grand Paris dans toute leur richesse et leur pluralité. Le film de campagne, réalisé par Hugo Gatefait et Lucas Courtin, suit Ninho dans une virée en voiture. À travers ses yeux, on redécouvre un Paris que l’on ne regarde plus, illuminé par le motif éclatant du maillot, qui surgit dans les décors du quotidien – façades, échafaudages, abribus, voitures et scooters – et transforme Paris en toile vivante. Le film s’achève devant le stade Jean-Bouin, futur écrin du Paris FC en Ligue 1. Ses tribunes, entièrement recouvertes des couleurs du maillot, deviennent le symbole d’un club prêt à sortir de l’ombre et à entrer dans la lumière.

Un dispositif 360° au croisement du football et de la culture

Quelques heures après le reveal sur scène, un billboard monumental s’impose à Porte de la Chapelle, à quelques kilomètres du Stade de France. On y découvre Ninho, vêtu du maillot, entouré de la jeunesse du club. Photographiée par Otman Qrita, cette fresque urbaine devient un écho visuel puissant à la campagne.

Déployée en digital, en affichage, sur les réseaux sociaux et dans tous les magasins FootKorner et adidas, la campagne traduit la signature de l’agence WAY : connecter les marques, les communautés et la culture à travers des récits ancrés localement mais pensés pour rayonner globalement.