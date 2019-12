Shopping : Ecouteurs sans fil Powerbeats Pro de Beats (249,95€)

Vous recherchez un produit audio à offrir pour Noël. En choisissant les écouteurs sans fil Powerbeats Pro de Beats, vous êtes certain de faire mouche.

Disponible en 4 couleurs (Crème, Noir, Marine et Vert bouteille), les Powerbeats Pro sont en vente au prix de 249,95€.

Résultats de la fusion des compétences de Beats et Apple, les Powerbeats Pro comportent une autonomie inégalée, des fonctionnalités avancées, une connectivité stable, un confort optimal grâce aux contours d’oreille ajustés et réglables et un design à la pointe. La dernière version des Powerbeats Pro est 23% plus petite que le modèle précédent et 17% plus légers.

Pour obtenir un résultat optimal sur de nombreuses formes d’oreilles, plus de 20 configurations ont été modélisées numériquement et testées physiquement. Il en résulte une toute nouvelle acoustique ergonomique qui se niche confortablement dans la conque de l’oreille grâce à une oreillette désaxée. Sont également inclus quatre tailles d’embouts et un tour d’oreille re-designé et ajustable – le détail emblématique de la gamme Powerbeats depuis son lancement en 2010.

Chaque oreillette vous procure jusqu’à 9 heures de temps d’écoute, et plus de 24 heures d’utilisation combinée avec le boîtier magnétique. Avec la technologie Fast Fuel, vous obtiendrez une heure et demie d’utilisation avec seulement 5 minutes de charge, et jusqu’à 4 heures et demie avec 15 minutes de charge.

Pour plus d’infos sur le Powerbeats Pro de Beats, rendez-vous sur :

https://www.beatsbydre.com/fr/earphones/powerbeats-pro