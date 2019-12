La FFF lance sa seconde édition des Trophées de l’Innovation

A l’occasion du nouvel évènement « Global Sports Week » organisé en février prochain, la Fédération Française de Football (FFF) remettra ses Trophées de l’Innovation récompensant des startups dans 3 catégories.

Pour cette seconde édition des Trophées de l’Innovation, la FFF accepte les candidatures des jeunes sociétés jusqu’au vendredi 20 décembre, sur les thèmes de la Performance sportive, la Fan Experience et la Responsabilité Sociale des Organisations (RSO).

« Les Trophées FFF de l’innovation s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique de la FFF « Ambition 2020 – innovation et performance » » précise le communiqué. « Ces dernières années, la FFF s’est engagée sur la voie de la transformation digitale et a développé de nombreuses solutions innovantes au service du football amateur et du haut niveau (feuille de match informatisée, licence digitalisée, mon espace FFF, appli joueurs et éducateurs avec My Coach by FFF…). Kick-Off, la cellule innovation de la FFF, et un laboratoire de la performance testent et accompagnent déjà des solutions à la fois techniques, de services, d’équipements, d’aides à la performance ou d’expérience des fans novatrices. »

Dans le détail, 9 startups seront présélectionnées pour défendre leur projet face à un jury d’experts internationaux de l’industrie du sport et des professionnels du secteur lors de la Global Sports Week, partenaire de la deuxième édition de ces Trophées. Les trois lauréats pourront expérimenter leurs projets avec la FFF et bénéficier ainsi d’une importante visibilité.

Pour plus d’infos : www.fffinnovationawards.com