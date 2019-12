Bruin Sports Capital rachète l’agence Two Circles

Cette semaine, Bruin Sports Capital a officialisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société Two Circles spécialisée dans la data et le marketing sportif. WPP continuera à détenir une participation minoritaire, 4 ans après le rachat de la stucture.

« L’industrie du sport passe d’un modèle B2B à un modèle direct au consommateur où la croissance sera centrée sur une relation directe entre le sport et les fans » commente Gareth Balch, co-fondateur et PDG de Two Circles. « Avec le soutien, l’expérience et le réseau de Bruin dans le sport mondial, nous avons la plateforme idéale pour poursuivre notre croissance commerciale ».

Depuis 2017, Two Circles collabore avec Bruin à travers « OverTier », une société qui exploite notamment le NFL Game Pass en dehors de l’Amérique du Nord avec un total actuel de 181 pays.