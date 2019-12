INEOS et l’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas Motorsport s’associent

Hier, l’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas Motorsport et INEOS ont officialisé la signature d’un partenariat.

Dans le détail, la collaboration impliquera des échanges entre le team cycliste INEOS, l’équipage INEOS (America’s Cup) et l’écurie de F1 avec pour objectif d’améliorer les performances de chacun, sur circuit, sur la route et sur l’eau. « Les équipes travailleront ensemble pour développer et mettre en œuvre des innovations dans les domaines de l’ingénierie, les sciences humaines et l’analyse des données » précise le communiqué.

Un partenariat placé sous le signe de la performance donc qui n’est pas sans rappeler – dans la philosophie – le rapprochement entre McLaren Group et l’équipe cycliste Bahrain Merida l’année dernière.

Reste à savoir si dans le cadre de ce rapprochement entre INEOS et Mercedes, le groupe spécialisé dans la chimie et propriété du milliardaire anglais Jim Ratcliffe s’affichera sur les monoplaces de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas lors de la saison 2020.

L’année 2019 aura été une année marquante pour INEOS qui a multiplié ses prises de parole dans le sport avec le rachat de l’équipe cycliste emmenée par Chris Froome, le rachat de l’OGC Nice ou encore le record du marathonien Eliud Kipchoge sous les 2H sur 42KM.