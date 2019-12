Fan Experience : Le corbeau des Ravens de Baltimore prend vie au M&T Bank Stadium

La semaine dernière, la franchise NFL des Baltimore Ravens a offert une expérience visuelle à ses fans présents au M&T Bank Stadium. Tout au long de la soirée, un corbeau a été incrusté aux images diffusés sur les écrans du stade.

Dans la lignée de ce qu’a proposé SK Telecom il y a quelques mois en Corée du Sud, les Ravens ont enrichi l’expérience des fans avec un contenu vidéo inédit. Une performance de réalité augmentée ou plutôt de « réalité mixte » conçue en collaboration avec la société américaine The Famous Group.

« La réussite passe par la capacité des objets générés par ordinateur à interagir avec l’environnement physique » précise Greg Harvey, CEO de The Famous Group. « Pour y parvenir, des parties du stade ont été capturées avec une technique de balayage laser. Lorsque l’oiseau est réellement sur les montants, ses griffes s’enroulent autour de la barre et ses ailes apparaissent derrière les montants. Nous avons également capturé tout l’éclairage du stade, ce qui garantit que les ombres projetées par le corbeaux interagissent correctement avec le stade ».

https://twitter.com/Ravens/status/1206949277643223041

« Notre objectif est de faire de chaque match un évènement, quelque chose à ne pas rater » ajoute Jay O’Brien, Vice-Président broadcasting aux Ravens. « Vous devez venir au stade car deux matchs ne sont pas identiques. Nous voulons créer des moments WOW qui font parler les fans »

What a night! Here’s a “Behind the Scenes” look at the #MixedReality fan experience we created for the @Ravens. And a big thank you to everyone involved who made it possible for the @NFL community to get its first glimpse into this new technology. pic.twitter.com/4xEa8XJ3MH

— The Famous Group (@FamousGroupLA) December 17, 2019