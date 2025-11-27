Éric Larchevêque, co-fondateur de Ledger et figure emblématique de la crypto en France, l’ex-star de la NBA, Tony Parker, et Nathan Benchimol, ancien banquier reconverti dans la crypto, lancent officiellement The Bitcoin Society (TBSO) ; un projet qu’Éric Larchevêque présente comme « le plus important de sa vie ».

Le plan est particulièrement audacieux : réaliser une OPA sur Tayninh, une coquille cotée sur Euronext Paris actuellement détenue à 94 % par Unibail-Rodamco-Westfield, puis transformer cette société en première grande « trésorerie Bitcoin » du Vieux Continent. L’objectif ? S’en servir pour stocker plusieurs milliards d’euros en BTC à horizon moyen terme et faire du Bitcoin l’actif de réserve principal de son bilan comptable.

Un produit régulé et sans complications techniques

En clair : les actionnaires de TBSO détiendront du Bitcoin indirectement grâce à une action classique cotée en Bourse, sans jamais avoir à s’occuper de clés privées ou de portefeuilles crypto. La société se charge d’acheter et de conserver les bitcoins dans des coffres ultra-sécurisés ; chaque action représentant simplement une fraction de ces réserves.

Ce produit reste donc entièrement régulé et sans complications techniques, qui devrait séduire les institutions, les family offices et les particuliers à la recherche d’une exposition au Bitcoin parfaitement encadrée.

Trois piliers

Mais The Bitcoin Society ne s’arrête pas à la cotation. Le projet comporte trois piliers :

La société cotée TBSO, future forteresse Bitcoin.

Un réseau gratuit international d’éducation et de défense de la souveraineté monétaire, destiné aux entrepreneurs et salariés.

Deux clubs premium : l’un pour investisseurs qualifiés (ouverture imminente), l’autre, le SKL Club, dédié aux dirigeants, qui ouvrira le 9 décembre prochain. Une levée de fonds réservée aux investisseurs qualifiés est programmée début 2026 pour financer l’OPA et le lancement.

Quid de Tony Parker ?

De son côté, l’ex meneur des Spurs apporte sa stature mondiale et son réseau, notamment aux États-Unis, où les « Bitcoin treasury companies » ont déjà montré la voie en devenant des pionnières de l’adoption institutionnelle de la cryptomonnaie.