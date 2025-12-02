Komia lève 1,2 M€ avec Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé et renforce son accélération dans la foodtech

La startup lyonnaise Komia, qui digitalise le quotidien des restaurants et concepts food, annonce une levée de fonds de 1,2 million d’euros finalisée à l’été 2025. Une opération soutenue par plusieurs investisseurs issus du sport professionnel, confirmant l’intérêt croissant des athlètes pour les technologies opérationnelles à fort potentiel.

Komia équipe déjà plus de 400 établissements et revendique plus de 3 000 utilisateurs quotidiens. Sa croissance mensuelle de 25 % traduit l’intérêt du secteur pour sa solution de gestion opérationnelle, qui combine pilotage terrain, optimisation des marges et intelligence prédictive.

La levée rassemble PMS Group, DMG Promotion (family office d’Aurélien Tchouaméni), Malick Diouf, JK Invest (Jules Koundé), Vanessa Shi, Bpifrance et Réseau Entreprendre Rhône. La participation de joueurs internationaux illustre une tendance forte : les footballeurs français s’affirment comme investisseurs actifs dans les technologies à impact, notamment dans la restauration et les modèles SaaS.

Cette levée permettra à Komia d’étendre sa présence en France, de renforcer ses équipes à Lyon et d’aller plus loin dans le développement de son IA prédictive pour anticiper ventes, achats et besoins en planning. L’ambition est claire : devenir le réflexe numérique des professionnels du CHR.