La startup RUTILE.bike annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros afin d’accélérer son développement et de préparer le lancement du premier réseau national dédié à la vente de vélos électriques reconditionnés.

Fondée par Thibaud Thomé et Adrien Goxe, l’entreprise ambitionne de transformer le marché du vélo électrique en rendant les VAE reconditionnés plus accessibles, tout en renforçant la proximité avec les consommateurs grâce à un maillage territorial élargi.

Cette opération a été menée aux côtés de deux investisseurs engagés : HAND PARTNERS, société lyonnaise d’investissements et d’accompagnement, et le Fonds Régional Avenir Industrie Auvergne-Rhône-Alpes, conseillé par UI Investissement, qui soutient les entreprises en phase de croissance dans la région.

Avec ce financement, RUTILE.bike prévoit d’industrialiser ses processus afin d’atteindre 10 000 vélos reconditionnés d’ici 2027, d’ouvrir six Rutileries sur le territoire national et de renforcer ses équipes pour offrir une expérience client plus personnalisée.



Depuis 2021, la marque s’appuie sur sa communauté et ses clients pour construire un modèle durable reposant sur l’économie circulaire et la valorisation de produits premium reconditionnés. Cette levée confirme son ambition de devenir un acteur de référence sur le marché des vélos électriques reconditionnés en France.