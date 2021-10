« Sneakers, les baskets entrent au musée », l’exposition à voir au Musée de l’Homme jusqu’au 25 juillet 2022

Depuis mercredi et jusqu’au 25 juillet 2022, le Musée de l’Homme (Paris 16e) accueille une exposition dédiée aux sneakers, baskets et autres tennis.

Ouverte au public, l’exposition « sneakers, les baskets entrent au musée » met en avant plus de 70 paires issues de 20 prêteurs.

Portées par des millions de personnes à travers le monde, les sneakers sont devenues en quelques décennies un objet de consommation de masse qui aiguise l’appétit des marques.

Aux origines du phénomène : La mise au point d’une semelle en caoutchouc discrète et silencieuse leur donne leur nom de sneakers, « to sneak » (se faufiler). En effet, la maîtrise de cette matière végétale, dont les propriétés étaient déjà appréciées par les Mayas ou les Aztèques, a permis son industrialisation.

Dans le détail, l’exposition revient sur 4 moments de l’histoire des sneakers, pour en comprendre le succès actuel : ses origines liées à l’industrialisation du caoutchouc, l’émergence d’une culture sneakers, l’explosion du marché et l’omniprésence des baskets dans la mode et le futur de produit qui tire sa légitimité du sport et de la performance.

Outre l’histoire et l’explication du phénomène à travers les modèles exposés, l’expo propose une pause dans l’espace expérimental pour observer votre pied, le comparer, et comprendre un des enjeux majeurs de la recherche et développement chez les fabricants de chaussures, à savoir comment combiner la fabrication industrielle à grande échelle et l’adaptation à la spécificité du pied de chacun.

En plus des sneakers exposées, le Musée de l’Homme met également en lumière ce phénomène de société avec des objets de collection, des affiches, des documents d’archives et autres supports audiovisuels…

Parmi les marques exposées, on retrouve notamment Under Armour (qui est également sur l’affiche), Mizuno, Nike, Jordan…