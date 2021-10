L’agence Two Circles pour monétiser les plateformes digitales de la NFL sur certains marchés

Alors que la NFL se prépare pour son second match dimanche à Londres (Miami Dolphins vs Jacksonville Jaguars), l’agence de marketing sportif Two Circles renforce son partenariat avec la ligue.

Dans le détail, un nouvel accord de deux ans va permettre à Two Circles de vendre l’inventaire publicitaire digital de la NFL (NFL.com, NFL Fantasy, NFL app) sur l’ensemble des marchés à l’exception des Etats-Unis, Chine, UK, Irlande, Allemagne, Autriche et Suisse.

Jusque là, Two Circles a notamment accompagné la NFL dans le développement international de son offre OTT « NFL Game Pass ».