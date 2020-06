Sponsoring – Cadbury nouveau partenaire officiel de Tottenham

En cette semaine de reprise de la Premier League, Tottenham a officialisé l’arrivée de Cadbury comme nouveau partenaire officiel.

Dans le cadre de cet accord, la marque du groupe Mondelēz (Cadbury, Oreo, Toblerone,…) devient le Snack Officiel du club londonien.

Pour célébrer le lancement de ce partenariat, le Tottenham Stadium s’est illuminé en violet, la couleur emblématique de la marque de chocolat.

Concernant les activations, Cadbury va notamment soutenir la campagne « Hotspur Heroes » qui célèbre l’engagement et le travail de supporters de Tottenham.

Having dedicated her life to supporting children with special needs, our next @CadburyUK Hotspur Hero has continued to be there for some of the most vulnerable young people throughout the pandemic.

Introducing lifelong Spurs fan, Emma Foskett.#HotspurHeroes ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2020