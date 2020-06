Fan Experience – Que proposent les clubs de Premier League pour le redémarrage du championnat à huis-clos ?

Aujourd’hui, la Premier League redémarre après la suspension du championnat en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Avec la tenue des matchs à huis-clos, les clubs anglais s’adaptent aux contraintes et mettront en place quelques initiatives visant à compenser l’absence des fans.

En télévision, les diffuseurs pourront notamment proposer une retransmission incluant des chants de supporters enregistrés par EA Sports, l’éditeur du célébre jeu vidéo FIFA.

En France, l’un des deux diffuseurs de la Premier League, RMC Sport, laissera le choix aux téléspectateurs de choisir ou non le flux avec l’ambiance EA Sports. Précisons que dans le stade, les joueurs n’entendront pas la piste audio ajoutée. En revanche, chaque club pourra jouer de la musique à certains moments comme lors du coup d’envoi, lors des buts ou encore lors des changement de joueurs de l’équipe à domicile.

Dans certains stades, après un but, les joueurs auront également la possibilité de partager leur joie avec le monde entier grâce à une « celebration camera » qui sera identifiée.

Autre initiative de la ligue anglaise, celle de « sublimer » le toss. L’audio de la discussion entre l’arbitre et les deux capitaines sera ainsi captée pour la première fois.

Plutôt que d’utiliser la réalité virtuelle pour remplir les tribunes comme en Espagne notamment, les clubs de Premier League ont décidé de couvrir les premiers rangs, ceux qui sont le plus visible en TV.

We'll miss you, but we know that you'll still be behind us. 💜#AVFC pic.twitter.com/vkojyxFjaP

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 16, 2020