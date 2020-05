Fil Info : L’actualité en continu du sport business et du marketing sportif

Jeudi 28 mai

47,7 % – La proportion de femmes membres des commissions du CIO

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé aujourd’hui la composition de ses commissions pour 2020, une composition qui montre une fois de plus une progression d’année en année vers l’égalité des sexes : 47,7 % des postes au sein des 30 commissions sont aujourd’hui occupés par des femmes, contre 45,4 % en 2019.

Victas nouvel équipementier officiel de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT).

Cette association prendra effet à partir du 1er septembre 2020, jusqu’au 31 août 2024.Déjà partenaire de l’équipe nationale de Corée du Sud et de l’équipe nationale masculine du Japon, c’est la première fois que l’équipementier japonais VICTAS conclu un accord avec une Fédération européenne.







Mercredi 27 mai

Puma nouvel équipementier de la Finlande en remplacement d’Errea

Intersport lance une cagnotte en ligne pour aider les clubs amateurs

En partenariat avec HelloAsso, la FFF et la FFT, Intersport lance une plateforme de dons à destination des clubs sportifs. Sans commissions retenues (contre 5% pour le projet similaire « soutiens ton club »), Intersport s’engage à remettre des bons d’achats de 5€ à 20€ en fonction des sommes offertes.

Infos : « J’aime mon club, j’aide mon club »

MLS – Banc of California va stopper le Naming du stade du Los Angeles FC

Conséquence directe de la crise actuelle ou stratégie établie depuis un certain temps ? Hier, Banc of California a annoncé la restructuration de son partenariat avec la franchise de Major League Soccer du LAFC lancée en 2018. Sans donner de date de fin précise, la banque ne donnera plus son nom au stade qui a coûté la somme de 350 millions de dollars. Le montant du contrat de Naming était estimé à l’époque à 100M$ sur 15 ans selon Bloomberg.

eSport – L’Italie remporte l’UEFA Euro 2020 et 40 000€

Le week-end dernier, l’Italie a remporté le premier UEFA eEURO en dominant la Serbie en finale. Un prize money total de 100 000 euros était distribué à partir des 1/4 de finales, dont 40 000€ pour l’équipe gagnante.

Vendredi 22 mai

